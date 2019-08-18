Президент Таджикистана учредил Праздник винограда и Праздник яблока

CA-NEWS (TJ) - Новые праздничные дни появились в Таджикистане. Президент республики Эмомали Рахмон подписал распоряжение о выходных в дни винограда и яблока.

Первый жители страны будут отмечать каждую третью субботу августа, а второй — в третью субботу сентября, передают местные СМИ.

Министерствам, ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обеспечить проведение мероприятий, связанных с указанными праздниками, в установленные сроки.