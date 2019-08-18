РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана учредил Праздник винограда и Праздник яблока

CA-NEWS (TJ) -  Новые праздничные дни появились в Таджикистане. Президент республики Эмомали Рахмон подписал распоряжение о выходных в дни винограда и яблока.

Первый жители страны будут отмечать каждую третью субботу августа, а второй — в третью субботу сентября, передают местные СМИ.

Министерствам, ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обеспечить проведение мероприятий, связанных с указанными праздниками, в установленные сроки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте молодой блогер лёг под движущийся поезд и выложил видео в сети
  • В Узбекистане решили повысить брачный возраст для девушек
  • Из Узбекистана вылетели врачи для оказания помощи рабочим, отравившимся под Самарой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×