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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

CA-NEWS (CA) -  В аэропортах Москвы в ночь на понедельник, 19 августа, не вылетели вовремя более 30 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 01.21 мск, во Внуково задержаны десять рейсов, один отменен. В Домодедово ожидают вылета 17 самолетов, три рейса отменены. Из Шереметьево не вылетели по расписанию три самолета, передает "Ъ".

Аэропорт Жуковский отправляет и принимает самолеты в соответствии с графиком.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью опустилась до 12–14°С. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.

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