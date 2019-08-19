Более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

CA-NEWS (CA) - В аэропортах Москвы в ночь на понедельник, 19 августа, не вылетели вовремя более 30 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 01.21 мск, во Внуково задержаны десять рейсов, один отменен. В Домодедово ожидают вылета 17 самолетов, три рейса отменены. Из Шереметьево не вылетели по расписанию три самолета, передает "Ъ".

Аэропорт Жуковский отправляет и принимает самолеты в соответствии с графиком.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью опустилась до 12–14°С. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.