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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС инвестирует 59 млн евро в развитие сельских районов Таджикистана
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Европейская комиссия объявила о начале программы поддержки в размере 59 миллионов евро, направленной на развитие сельских районов Таджикистана. На сельское хозяйство приходится около четверти ВВП страны и почти три четверти населения проживает в сельской местности. Вместе с тем, сельская экономика подвержена структурным проблемам, особенно в области управления природными ресурсами и предпринимательской деятельности.

Комиссар по международному сотрудничеству и развитию, г-н Невен Мимица сказал: "С этими новыми инвестициями в размере 59 миллионов евро мы поможем жителям сельских районов Таджикистана рационально использовать природные ресурсы и повысить устойчивость к экстремальным климатическим условиям. Это пойдет на пользу самим общинам и всем нам".

Кроме того, Европейский Союз будет способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса, укреплению управления природными ресурсами и устойчивому и эффективному использованию водных ресурсов.

Недавно утвержденная Программа развития села II основывается на прошлой деятельности ЕС в данном секторе и объединяет текущие программы ЕС - "Программу развития сельских районов I" и "Программу повышению конкурентоспособности таджикского агробизнеса".

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