Монголия на подъеме: расширение поддержки в целях устойчивого развития, - Армида Сальсия Алишахбана

CA-NEWS (MNG) - Экономический подъем Монголии в последние годы показывает, что страна справляется с проблемами, возникающими в результате неблагоприятных экономических потрясений. Экономическая устойчивость страны не вызывает удивления. Монголия хорошо отреагировала на краткосрочные экономические проблемы и наметила свой долгосрочный путь к устойчивому развитию, несмотря на присущие ей ограничения, связанные с малой и не имеющей выхода к морю экономикой, которая также сильно зависит от природных ресурсов. Монголия гордится тем, что является одной из первых стран, принявших Цели в области устойчивого развития (ЦУР), а Видение устойчивого развития Монголии на период до 2030 года получит одобрение парламента в 2016 году всего через шесть месяцев после принятия ЦУР в мире, считает Армида Сальсия Алишахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В частности, опыт Монголии в области политики в области диверсификации экономики, благого управления и регионального сотрудничества хорошо иллюстрируется Программой действий правительства Монголии на 2016–2020 годы. Таким образом, Монголия использовала эти инструменты политики, чтобы разделить стратегические позиции, чтобы взвесить вопросы, важные для результатов национального развития страны. Например, Монголия возглавляет глобальную повестку дня о потребностях и проблемах, с которыми сталкиваются не имеющие выхода к морю развивающиеся страны (НВМРС). Присутствие Международного аналитического центра для НВМРС в Улан-Баторе еще раз подчеркивает ключевую роль Монголии как надежного посредника в программе развития НВМРС, пишет она.

Монголия принимает активное участие в реализации межправительственных инициатив, поддерживаемых ЭСКАТО ООН, в том числе отдельных, но взаимосвязанных межправительственных соглашений о сети Азиатских автомобильных дорог, сети Трансазиатских железных дорог и «сухих портах».Мы приветствуем недавнюю разработку вступления в силу Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог между Китаем, Монголией и Российской Федерацией, поддерживающего трехстороннее экономическое сотрудничество, отметила г-жа Армида Сальсия Алишахбана.

В настоящее время Монголия активно участвует в инициативах по упрощению процедур торговли, включая Рамочное соглашение об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Монголия имеет большой потенциал для усиления своей роли в соответствующей области упрощения перевозок, учитывая ее положение в качестве транзитного пункта между крупными экономиками, такими как Китай и Российская Федерация. Кроме того, мы рады тому, что вскоре Монголия станет седьмым членом Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения, преференциального регионального торгового соглашения, открытого для всех развивающихся государств-членов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Монголия также является ключевой движущей силой для развития сотрудничества в области чистой энергии, особенно в направлении присоединения энергоресурсов в Северо-Восточной Азии, используя богатые источники возобновляемой (солнечной и ветровой) энергии в стране. Энергетическое сотрудничество находит сильный резонанс в связи с климатическими действиями и загрязнением воздуха, учитывая, что субрегион Северо-Восточной Азии выбрасывает более трети глобальных парниковых газов и сталкивается с серьезными последствиями загрязнения воздуха.

Из-за внутренних ограничений, обусловленных хрупкой экономической структурой и состоянием окружающей среды, Монголии постоянно необходимо находить баланс между оперативными ответными мерами политики в условиях неустойчивых и непредсказуемых внешних потрясений в краткосрочной перспективе и структурными изменениями для решения долгосрочных социально-экономических проблем. В этих условиях для комплексного подхода Монголии крайне необходимо продвигать свою национальную социально-экономическую повестку дня, повестку дня в области регионального соединения и глобальную повестку дня в области устойчивого развития, укрепляя устойчивость Монголии к неблагоприятным экономическим, социальным и экологическим потрясениям. В этой связи г-жа Армида Сальсия Алишахбана приветствует акцент Монголии на подходе «все правительство» плюс «все общество».

«На протяжении многих лет мы видели, как Монголия продолжает оставаться постоянным партнером Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в содействии региональной торговле, связности и развитию во всех ее различных взаимосвязанных измерениях. Монголия также играет ведущую роль в продвижении повестки дня регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, председательствуя на семьдесят пятой сессии ЭСКАТО ООН в мае 2019 года», говорит Армида. «С учетом уроков, извлеченных из прошлых проблем в области развития, и с учетом новых направлений и подходов к созданию будущих возможностей, положение и потенциал Монголии в регионе растут. Я рассчитываю на партнерские отношения с руководством Монголии в целях укрепления регионального сотрудничества и достижения устойчивого развития к 2030 году с семьей Организации Объединенных Наций», заключила она свое мнение.