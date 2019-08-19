20-летний узбекистанец спас людей из автобуса, попавшего в ДТП в Перми

CA-NEWS (UZ) - 17 августа в Перми в ДТП с автобусом пострадали 32 человека. Спасать пассажиров первым бросился Данил Юлдашев, 20-летний боксер родом из Узбекистана, сообщило издание 59.RU.

Автобус с людьми, идущий по маршруту 53, потерял управление и врезался в бетонную стену магазина. Одна пассажирка погибла на месте, остальные пассажиры, а также водитель и кондуктор получили травмы разной степени тяжести.

Данил Юлдашев ехал на машине на тренировку вместе со своей девушкой. Между ним и автобусом было еще четыре машины, поэтому момент аварии он не увидел, но остановился сразу же, как только понял, что случилось. Молодой человек бросился на помощь пассажирам, даже не вынув ключи из замка зажигания.

Как рассказал Данил порталу 59.RU, одна сторона задней двери при аварии открылась, а вторую заклинило. Он отогнул ее и пробрался в автобус. Пассажирам с травмами спины и позвоночника пытался помочь на месте, не рискуя их передвигать, людей с переломами рук и ног выводил наружу.

Вместе с Данилом пострадавших спасали охранник из соседней организации и девушка молодого человека, которая оказывала раненым первую помощь. Для того, чтобы доставить пассажиров автобуса в больницы, Данил останавливал машины. Многие водители сами предлагали помощь.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края, госпитализированы 32 пострадавших: среди них девять детей с травмами средней степени тяжести и 23 взрослых. Восемь человек - в тяжелом состоянии.

Данил Юлдашев приехал в Пермь из Узбекистана семь лет назад, однако гражданства России так и не получил. Все это время он занимается боксом и выступает на соревнованиях за Пермь и Пермский край, отмечает издание.