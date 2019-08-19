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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Японские ученые изучат пластиковые отходы на больших морских глубинах

CA-NEWS (CA) -  Японский национальный исследовательский институт сообщает, что начнет крупный научный проект с целью изучения того, как пластиковые отходы загрязняют глубины океана и влияют на экосистему, передает NHK.

Японское агентство морских геологических наук и технологий в апреле создало группу для изучения морского загрязнения пластиковыми отходами.

Проект, рассчитанный на три недели, стартует 28 августа. Он будет осуществляться в заливе Сагами к югу от Токио и в водах у полуострова Босо к востоку от японской столицы.

Ученые измерят количество микропластиков в осадочных отложениях на морском дне на глубинах от 1.200 метров до 9.200 метров. Исследователи изучат, когда произошло накопление микропластиков, и можно ли их обнаружить в желудках морских животных.

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