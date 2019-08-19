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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самару для помощи отравившимся мигрантам вылетели главные токсиколог и гематолог Минздрава Узбекистана
Продолжение: 69 мигрантов из Узбекистана могли отравиться в Самарской области крысиным ядомПредыстория: Трое из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, 17 августа в Самарскую область из Ташкента вылетают главный токсиколог Рустам Акалаев и главный гематолог Министерства здравоохранения Узбекистана Хамида Казакбаева. Врачи отправились в Казань для содействия 48 гражданам Узбекистана, осуществлявшим трудовую деятельность на предприятии «Кошелевский посад», в июле госпитализированным и находящимся на излечении с диагнозам «отравление неустановленным веществом», сообщила пресс-служба МИДа.

4 пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, 16 августа спецбортом МЧС России перевезены в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве для дальнейшего лечения, отметили в МИДе.

В российской столице их встретили сотрудники посольства Узбекистана и пПредставительства Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

44 граждан Узбекистана по-прежнему находятся в Самарской областной клинической больнице имени В.Д.Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №1.

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