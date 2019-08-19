С подозрением на сибирскую язву госпитализированы 5 человек в Акмолинской области. В селе объявили карантин

CA-NEWS (KZ) - В Минсельхозе Казахстана прокомментировали введение карантина из-за сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области. Больных животных нет, госпитализированы пять жителей, сообщает пресс-служба.

После получения 16 августа предварительных результатов ПЦР проб, отобранных в селе Ольгинка с предварительным диагнозом «сибирская язва» (часть исследований продолжается, исследование биопроб завершится 19-20 августа) 17 августа 2019 года объявлен карантин.

17 августа было проведено заседание штаба по ликвидации очагов сибиреязвенных заболеваний на территории Аршалынского района Акмолинской области, в составе штаба 14 чел. – представители всех служб: ветеринарной, санитарно-эпидемиологической, др. На заседании штаба принят план действий ветеринарной, санитарной служб, управления здравоохранения, местной полицейской службы.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области госпитализированы 5 жителей, проводятся исследования проб. Состояние госпитализированных стабильное.

Заболевания сибирской язвы среди животных в селе Ольгинка нет. Ежедневно проводится комиссионное обследование животных.

Все животные села Ольгинка провакцинированы против сибирской язвы в апреле т.г. ветеринарными специалистами местного исполнительного органа - ветеринарного пункта Михайловского с/о.

По данным управления здравоохранения Акмолинской области и Национального референтного центра ветеринарии в отобранных пробах почв, навоза, шерсти и мяса по предварительным ПЦР результатам (исследования продолжаются, биопробы исследуются 10 дней) обнаружены ДНК сибирской язвы, что свидетельствует о почвенном характере инфекции.

По данным кадастра сибиреязвенных захоронений в радиусе 15 км от села Ольгинка в 1998 году была вспышка сибирской язвы, на месте очага - стационарное захоронение, огороженное и с опознавательными знаками. Следует отметить, что организация строительства скотомогильников и их содержание входит в компетенцию МИО согласно ст. 10 Закона о ветеринарии. Ежегодно в местном бюджете предусматриваются средства на эти цели.

Справочно. В Казахстане с 1948 года по настоящее время зарегистрировано 2598 очагов сибирской язвы с общей площадью 213 тысяч га, при этом в Акмолинской области зарегистрировано 249 очагов сибирской язвы, которые занимают площадь 27 тысяч га, в т.ч. в Аршалынском районе - 13 очагов на территории 545 га (данные Кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов РК, данные МЗ и МСХ РК). Споры сибирской язвы сохраняются в почве более 100 лет.

С 2008 по 2018 гг в РК ежегодно регистрируются случаи сибирской язвы (не было вспышек в 2013 и 2017 гг). В 2017-2018 гг по данным МЭБ зафиксированы вспышки сибирской язвы в 64 странах мира, например, в Австралии (5 очагов), Франции (6), Аргентине (4), Швейцарии (1), Италии (4), Венгрии (2), РФ, США и Канаде.