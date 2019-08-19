В Казахстане установили даты школьных каникул

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане установлены даты каникул для школьников в новом учебном году. Согласно приказу Министерства образования и науки РК, учебный год начинается с 1 сентября 2019 года и завершается 25 мая 2020 года.

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября включительно (7 дней).

Зимние - с 30 декабря по 8 января включительно (10 дней).

Весенние - с 21 марта по 2 апреля включительно (13 дней).

В 1 классах дополнительные каникулы - с 3 по 9 февраля включительно (7 дней).