Житель Хорезма заявил, что в милиции ему угрожали изнасилованием дубинкой - СМИ

CA-NEWS (UZ) - 25-летний мясник из Шаватского района Хорезмской области Бунёд Сапаев заявил, что был госпитализирован в районную больницу после жестокого избиения ночью 15 августа в РОВД Янгибазарского района.

Парень утверждает, что сотрудники милиции увезли его из дома на основании заявления молодой женщины, обвинившей его в краже, а в отделении угрожали изнасилованием дубинкой, чтобы получить признательные показания, сообщает centralasian.org.

25-летний Бунёд Сапаев сказал, что в результате избиения в РОВД Янгибазарского района он попал в больницу с травмой головы, почек и мошонки. Он говорит, что после случившегося в отделении милиции испытывает проблемы с мочеиспусканием.

– Сейчас я лежу в Шаватской районной больнице. У меня проблемы с мочеиспусканием, мне поставили мочевой катетер. Попал я сюда после побоев в РОВД Янгибазарского района. В течение четырех часов они заводили меня в разные кабинеты и били, сидели на мне, как на ишаке, и били по голове и почкам. Сказали: «Мы отпустим тебя после того, как ты принесешь украденные деньги». Меня били один из старших отдела уголовного розыска, его зовут Дильмурат, и еще один милиционер по имени Сарвар. Они сказали мне: «Если не принесешь деньги, то засунем дубинку тебе в задницу». Они вызвали «скорую» после того, как я потерял сознание. Когда я пришел в себя, «скорая» уехала, а меня отпустили домой, – говорит Бунёд Сапаев.

Молодая девушка, обратившаяся в милицию с заявлением о краже денег, тоже подтвердила, что в РОВД Янгибазарского района была вызвана бригада скорой помощи.

Однако по информации, полученной в станции скорой медицинской помощи Янгибазарского района, вызов в районную милицию ночью 15 августа не зарегистрирован.

Бунёд Сапаев говорит, что выйдя из отделения милиции, он отправился к себе домой в Шаватский район. Родители, увидев плохое состояние сына, были вынуждены вызвать «скорую».

В справке, выписанной врачом скорой помощи, говорится, что на теле Бунёда Сапаева были обнаружены следы травмы и признаки сотрясения мозга.

Один из родственников Сапаева говорит, что после госпитализации парня в больницу они обратились с жалобой в РОВД Шаватского района, но в милиции пытаются «замять» это дело.

– Приходил участковый, который взял объяснительную у Бунёда, но они пытаются «замять» это дело. Мне даже сказали: «Вам лучше не враждовать с милицией». Поэтому мы решили написать в портал Управления внутренних дел Хорезмской области. Мы требуем, чтобы милиция расследовала это дело. Если понадобится, то дойдем до руководства МВД Узбекистана, – сказал дядя Бунёда Сапаева.

Дежурный сотрудник РОВД Шаватского района сообщил, что по факту избиения Бунёда Сапаева идет расследование, но уголовное дело не возбуждено.

Сам Бунёд Сапаев предполагает, что 24-летняя жительница Янгибазарского района, обратившаяся в милицию с заявлением на кражу 1000 долларов, может состоять в сговоре с милицией.

– Потому что на момент избиения она тоже находилась в отделении милиции. Но я не крал у нее деньги, – сказал Бунёд Сапаев.

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