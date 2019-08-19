На складах Таджикистана хранятся 500 тыс. отработанных энергосберегающих ламп

CA-NEWS (TJ) - Вопрос утилизации использованных энергосберегающих ламп, которых собралось около 500 тыс штук на специальных складах хранения, превратился в большую нерешенную проблему.

В Комитете по охране окружающей среды Таджикистана сообщили Радио Озоди, что утилизацией таких ламп, которые пагубны для окружающей среды, должны заняться специалисты.

По данным комитета, для утилизации из-за рубежа приобретено дорогостоящее оборудование, установленное в Душанбе и Худжанде, но нет необходимых специалистов.

В ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» выразили озабоченность отсутствием таких специалистов и сообщили, что в настоящее время они заняты обучением персонала.

Бахтиёр Сафарзода, замглавы ГУП «ЖКХ», сказал в беседе с Радио Озоди, что они направили официальное письмо правительству страны о подготовке кадров для переработки отработанных ртутьсодержащих ламп, которые считаются очень опасными отходами.

Собеседник отметил, что ожидает ответного письма и только после этого может подробнее прокомментировать ситуацию.

Другой источник в ГУП «ЖКХ» на условиях анонимности сообщил, что после решения кадрового вопроса будут предприняты дальнейшие шаги для утилизации ламп. По его словам, после эксплуатации энергосберегающие лампы отправляются на склады производственных предприятий, в частности предприятий по производству ламп.

Оборудование для утилизации использованных ламп доставлено в Худжанд за счет средств Комитета по охране окружающей среды и в Душанбе за счет Европейского банка реконструкции и развития. Раньше чиновники сетовали на нехватку инвестиций и отсутствие современного оборудования для этих целей, а сейчас основной проблемой все же считается отсутствие специалистов.

Обозреватели утверждают, что если бы власти всерьез отнеслись бы к данной проблеме, то еще несколько лет назад начали бы ломать голову над вопросом утилизации использованных энергосберегающих ламп. К слову, эти лампы были внедрены в стране 10 лет назад, в 2009 году, взамен обычных ламп накаливания в целях экономии электроэнергии.

Несколько жителей столицы и прилегающих к ней районов, с которыми мы побеседовали, сказали, что выбрасывают использованные энергосберегающие лампочки в контейнер с бытовыми отходами и не слышали об их вреде.

Жительница района Рудаки Шахло сказала в беседе с Радио Озоди, что она не знает куда выкидывать отработанные лампы. «Пусть создают специальные свалки, информируют нас о вреде, и мы будем выкидывать их в положенное место, но никто же не говорит об этом. Несколько лет назад заставили всех перейти на эти энергосберегающие лампы, но сейчас никто не обращает внимания, как мы их используем», - сказала она.

По словам некоторых экспертов, чем дольше отсрочка по утилизации отработанных ламп, тем вреднее они для окружающей среды и людей.

Врач Хакима Ахмадова говорит, что ртуть, содержащаяся в энергосберегающих лампах, вызывает серьезные заболевания. «Сегодня эти лампы валяются на бытовых свалках, а металлы испаряются и наносят непоправимый вред здоровью людей. Неврологические заболевания, головные боли, бессонница, бронхит, астма и даже онкология – вот к чему это приводит», - говорит собеседница.

По данным ЖКХ, с 2011 по 2019 годы в стране было собрано 474 тыс 873 отработанных энергосберегающих лампочек, а в городах и районах действуют пункты приема использованных ртутьсодержащих ламп, и за это отвечают власти на местах.

Давлатшох Гулмахмадзода, глава Комитета по охране окружающей среды, сказал 16 июля на пресс-конференции в Душанбе, что в стране создано 1 тыс 28 пунктов приема ламп, однако их утилизация является большой проблемой. «Лампы завозятся в республику в большом объеме, некоторые потребители сбрасывают отработанные лампы прямо на бытовые свалки, а склады уже переполнены», - сказал он тогда.

Специалисты комитета предупреждают, что выбрасывать отработанные энергосберегающие лампы на бытовые свалки категорически запрещено, за это грозит штраф.

Максадулло Мардонов, представитель природоохранного комитета, сказал, что за шесть месяцев этого года за подобные действия были оштрафованы 100 человек на общую сумму 28 тыс сомони.

Энергосберегающие лампы поступают на таджикский рынок в основном из России и Китая.

В 2009 году власти Таджикистана запретили использование и импорт вольфрамовых ламп накаливания, и все население страны перешло на энергосберегающие лампы. В 2011 году правительство приняло решение о создании пунктов по утилизации отработанных ламп от населения, но соответствующие структуры до сих пор не могут дать ответа, когда они будут введены в действие.