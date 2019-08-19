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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане эколосипедные группы МВД будут дежурить возле школ

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане стартует ежегодная акция «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни», которая будет проходить с 1 по 30 сентября, сообщили местные СМИ.

Согласно плану, в течение сентября будут организованы тематические конференции в министерствах и ведомствах, публикация материалов и трансляция передач в СМИ. Также будет проводиться агитационная работа среди населения, водителей и пешеходов о правилах безопасного движения.

Бердымухамедов поручил задействовать в разъяснительных акциях по предупреждению ДТП для детей эковелосипедные группы Службы дорожного надзора МВД. В частности, организовать дежурство этих групп возле школ.

Напомним, что 8 августа, опробовав появившийся в «Авазе» прокат велосипедов, глава государства поручил министру внутренних дел Исгендеру Муликову создать в структуре МВД полицейскую эковелосипедную группу. Три велосипедные станции в курортной зоне открыла Международная группа компаний ARETI, которая находится под управлением Игоря Макарова.

Интересно, что эти станции президент назвал «эковелосипедными» так как они оснащены солнечными батареями и соответствуют экологическим требованиям. Почему «ЭКОвелосипедным» были назван отряд полиции, не объясняется.

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