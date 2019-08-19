Президент Туркменистана посетит Сингапур с государственным визитом

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Сингапур с государственным визитом в конце августа. О ходе подготовки к этому визиту на заседании правительства доложил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Бердымухамедов дал главе внешнеполитического ведомства поручения по организации визита Сингапур, который, по словам туркменского лидера, должен придать импульс развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.