РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана посетит Сингапур с государственным визитом

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Сингапур с государственным визитом в конце августа. О ходе подготовки к этому визиту на заседании правительства доложил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Бердымухамедов дал главе внешнеполитического ведомства поручения по организации визита Сингапур, который, по словам туркменского лидера, должен придать импульс развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Таджикистана учредил Праздник винограда и Праздник яблока
  • Ученые зафиксировали в Монголии редчайший феномен в виде града в пустыне
  • Министр финансов Аргентины ушел в отставку на фоне обвала курса местной валюты
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×