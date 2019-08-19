Иран: 23 года тюрьмы за отказ носить хиджаб

CA-NEWS (CA) - Правозащитники ООН потребовали освободить иранских женщин, получивших длительные тюремные сроки за появление на видео без хиджабов. По их словам, в последнее время активизировались гонения на тех, кто выступает против обязательного ношения хиджаба, передает служба новостей ООН.



Три женщины были арестованы в апреле после того, как было опубликовано видео, на котором они в тегеранском метро 8 марта раздавали цветы в честь Международного женского дня. Их обвинили в действиях, подрывающих национальную безопасность, антигосударственной пропаганде и поощрении «морального разложения и проституции».

Активистки – сами с непокрытыми головами - мирно протестовали против законов, обязывающих женщин носить хиджаб, и выступали за права женщины самой решать, что ей носить.

По сообщениям, после задержания женщины «пропали» на несколько недель, на начальных стадиях расследования у них не было адвокатов, а на суде адвокатам отказали в праве выступать от имени их подзащитных. В итоге одну из них приговорили к 23 с половиной годам тюрьмы, а двух других – к 16-ти.

«Мы напоминаем иранским властям, что защитники прав женщин, выступающие против принуждения к ношению определенной одежды, выступают в поддержку всеми признанных прав человека», - говорится в заявлении экспертов по разным аспектам прав человека. Они отмечают, что обвинения в подрыве национальной безопасности все чаще применяются к защитникам прав женщин. С января 2018 года за протесты против принудительного ношения хиджаба были арестованы 32 человека, а, по меньшей мере, 10 получили тюремные сроки. Причем преследование активистов в последние недели активизировались.

В ответ на обращение правозащитников ООН к властям Ирана те заявили, что трое женщин были арестованы по обвинениям, связанным с моральными принципами и национальной безопасностью.

Независимые эксперты ООН, которые назначаются Советом ООН по правам человека, потребовали от властей «немедленно освободить всех правозащитников, которые были незаконно задержаны за деятельность по защите прав женщин, и в полной мере соблюдать права женщин на свободу выражения мнений, на мирные собрания и защиту от дискриминации».