Генеральный директор ЮНЕСКО посетит объекты Всемирного наследия в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 11:27, 19 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле примет участие в Международной конференции по сохранению материального и нематериального культурного наследия, которая состоится 26 августа в Узбекистане.
В ходе своего первого визита в страну глава ЮНЕСКО встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и откроет Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", сообщает сайт Новости ООН.
На сегодняшний день Список всемирного наследия включает 962 объекта в 157 странах. Шесть из них находятся в Узбекистане:
Ичан-Кала (Внутренняя крепость), город Хива
Исторический центр города Бухара
Исторический центр города Шахрисабз
Самарканд – перекресток культур
Западный Тянь-Шань
В ходе визита Одри Азуле посетит ряд таких объектов. Она также встретится с президентом Мирзиёевым, в том числе для обсуждения вопросов укрепления сотрудничества и потенциала страны по восстановлению богатого культурного наследия. Генеральный директор ЮНЕСКО откроет Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари"("Мелодии востока"). Это один из крупнейших фестивалей в Центральной Азии, который проводится каждые два года на площади комплекса Регистан Самарканда, которая является уникальным памятником архитектуры.
Основные цели фестиваля - показать лучшие достижения национального музыкального искусства, сохранять и развивать традиции народов, укреплять культурное и духовное сотрудничество между странами.