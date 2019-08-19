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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральный директор ЮНЕСКО посетит объекты Всемирного наследия в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле примет участие в Международной конференции по сохранению материального и нематериального культурного наследия, которая состоится 26 августа в Узбекистане.

В ходе своего первого визита в страну глава ЮНЕСКО встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и откроет Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", сообщает сайт Новости ООН.

На сегодняшний день Список всемирного наследия включает 962 объекта в 157 странах. Шесть из них находятся в Узбекистане:

Ичан-Кала (Внутренняя крепость), город Хива
Исторический центр города Бухара
Исторический центр города Шахрисабз
Самарканд – перекресток культур
Западный Тянь-Шань

В ходе визита Одри Азуле посетит ряд таких объектов. Она также встретится с президентом Мирзиёевым, в том числе для обсуждения вопросов укрепления сотрудничества и потенциала страны по восстановлению богатого культурного наследия. Генеральный директор ЮНЕСКО откроет Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари"("Мелодии востока"). Это один из крупнейших фестивалей в Центральной Азии, который проводится каждые два года на площади комплекса Регистан Самарканда, которая является уникальным памятником архитектуры.

Основные цели фестиваля - показать лучшие достижения национального музыкального искусства, сохранять и развивать традиции народов, укреплять культурное и духовное сотрудничество между странами.

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