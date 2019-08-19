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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Старший сын Дональда Трампа путешествует по Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Трамп-младший или старший сын 45-го Президента США Дональда Трампа путешествует по Монголии.

Прибыв в Монголию, он направился к горам Алтай-Таван-Богд, чтобы подняться на гору Хуйтэн-Оргил («холодная вершина») — самую высокую точку горного хребта Таван-Богд-Уул.

Посольство США в УБ поясняет, что не могут предоставить более подробную информацию где он находится и маршрут его путешествия поскольку это его частная поездка. Поэтому не планированы никаких официальные встречи, говорится в сообщении монгольского новостного сайта Ikоn.mn

Дональд Джон «Дон» Трамп-младший — американский бизнесмен. Старший сын 45-го Президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. В настоящее время Трамп работает вместе со своей сестрой Иванкой Трамп, а также братом Эриком Трампом в должности исполнительного вице-президента в компании Трампа.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон 12 ноября 2005 года в поместье Мар-а-Лаго в городе Палм Бич, Флорида.

Таван-Богд-Уул — («пять божественных гор») — горный массив на юго-востоке Алтая, расположенный в области схождения границ России, Монголии и Китая.

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