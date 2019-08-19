Военные Казахстана ищут пропавших в Кыргызстане альпинистов

CA-NEWS (KZ) - Военные Казахстана развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства обороны РК, в группе спасателей – профессиональный альпинист, капитан Максут Жумаев, майор Аманжол Рахметов, руководитель группы – старший лейтенант Василий Пивцов.

Казахстанские военнослужащие были подняты по тревоге и находились в полной боевой готовности. КЧС МВД РК предоставили вертолет, на котором группа планирует подняться в базовый лагерь на высоту 4400 метров и начать пешие поисковые работы.

Операция осложняется плохими погодными условиями, опасностью схода лавин, для поисков пропавших альпинистов будут использоваться тепловизоры. Для работы на такой высоте было критически важно отправить акклиматизированных спасателей. Участники спасательной операции на днях прибыли с международных соревнований по альпинизму "Эльбрусское кольцо 2019", которые проходили в России на высшей вершине Европы. По общекомандному зачету казахстанцы вошли в тройку лидеров.

Альпинисты Мурат Отепбаев, Александр Чечулин и Андрей Корнеев вышли на траверс Победы с перевала Дикий в горах Тянь-Шаня. На высоте заболел Чечулин – подозрение на отек легких. Группа потеряла стойки от палатки, пришлось ночевать в снежной яме, укрывшись палаткой. Утром 16 августа Александр не проснулся. А выжившие Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев не имеют возможности связаться с кем-либо. Их родные просят помощи.