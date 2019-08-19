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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегации МАГАТЭ находится с визитом в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  19 августа текущего года в Ташкент прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с заместителем генерального директора – руководителем Департамента ядерной энергии Михаилом Чудаковым. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

По информации посольства Узбекистана в Вене, в программу визита включены переговоры с руководством Министерства энергетики, Академии наук, Государственного комитета промышленной безопасности и Агентства «Узатом».

Михаил Чудаков встретится с преподавателями и студентами Ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (МИФИ) в г.Ташкенте и выступит перед ними с лекцией о современном развитии атомной энергии в мире, а также посетит Самаркандский государственный университет и Информационный центр атомных технологий Узбекистана.

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