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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создан фонд развития каракулеводства

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли». Согласно документу, в Узбекистане создан Фонд развития каракулеводства при республиканской ассоциации «Коракулчилик».

Документом определено, что в 2019–2020 годах каракулеводческим хозяйствам за каждую произведенную и реализованную на экспорт единицу каракульских шкурок из Государственного бюджета будет выделяться субсидия в размере 50 тысяч сумов ($5,3), за каждую единицу шкурок каракульчи – 75 тысяч сумов ($8).

Будет увеличено до 10-кратного размера производство препарата «Тимпотиновой инъекции», восстанавливающей иммунитет и препарата «Эритим», используемого при анемии.

Также, согласно постановлению, создаются Научно-племенные опытные станции, специализирующиеся на выращивании высокоэлитного класса породистых каракульских овец светло-коричневой окраски в Навоийской области и каракульских племенных овец высокоэлитного класса черной и серой окраски в Кашкадарьинской области.

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