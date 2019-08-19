В Узбекистане создан фонд развития каракулеводства

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли». Согласно документу, в Узбекистане создан Фонд развития каракулеводства при республиканской ассоциации «Коракулчилик».

Документом определено, что в 2019–2020 годах каракулеводческим хозяйствам за каждую произведенную и реализованную на экспорт единицу каракульских шкурок из Государственного бюджета будет выделяться субсидия в размере 50 тысяч сумов ($5,3), за каждую единицу шкурок каракульчи – 75 тысяч сумов ($8).

Будет увеличено до 10-кратного размера производство препарата «Тимпотиновой инъекции», восстанавливающей иммунитет и препарата «Эритим», используемого при анемии.

Также, согласно постановлению, создаются Научно-племенные опытные станции, специализирующиеся на выращивании высокоэлитного класса породистых каракульских овец светло-коричневой окраски в Навоийской области и каракульских племенных овец высокоэлитного класса черной и серой окраски в Кашкадарьинской области.