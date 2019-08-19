АрМИ-2019: Узбекистан занял первое место на международном конкурсе «Военно-медицинская эстафета»

CA-NEWS (UZ) - Впервые за историю Армейских международных игр Узбекистан принял на своей земле один из его конкурсов и занял золотую медаль, сообщила пресс-служба Минобороны РУ.

В этом конкурсе, набрав 5979 баллов одержала победу команда Республики Узбекистан. Команда Узбекистана была награждена главным призом конкурса – автомобилем Ласетти Жентра, переходящим кубком “АрМИ”, а участники золотыми медалями.

На втором месте команда Республики Казахстан, которая набрала 5116 баллов. Тройку сильнейших военных-медиков замкнула команда Российской Федерации. На ее счету 4992 баллов.

Как ранее сообщалось, на базе полигона Фориш, расположенный в горно-пустынной местности Джизакской области впервые прошел международный этап конкурса среди военных медиков «Военно-медицинская эстафета».

В течение 12 дней около 200 военно-медицинских специалистов из 11 стран мира не просто продемонстрировали навыки своего военно-профессионального мастерства и достойного соперничества.

Участникам конкурса предстояло преодолеть различные полосы препятствий, показать навыки владения огнестрельным оружием, медицинское мастерство, силу и выносливость.

На церемонии зкрытия конкурса, которое состоялось 15 августа приняли участие хоким Джизакской области Эргаш Салиев, заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов, участники конкурса, военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил Узбекистана, а также заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.



