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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане зарегистрировали фирму «Любая бизнес хороша»

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте зарегистрировали ООО «LYUBAYA BIZNES XOROSHA» («Любая бизнес хороша»).

На днях в социальных сетях появился скриншот из сайта Государственного комитета по статистике, после чего корреспонденты Kun.uz решили проверить достоверность информации на сайте Госкомстата.

Стало известно, что вышеуказанное предприятие действительно было зарегистрировано 16 августа текущего года.

Как сообщает интернет-издание, «Любая бизнес хороша» будет заниматься оптовой неспециализированной торговлей. Уставной фонд фирмы составляет 3 млрд сумов. Учредителем фирмы (100%) является женщина.

Напомним, что в мае этого года ​хоким (градоначальник) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев дал интервью в программе Alter Ego, в ходе которого отметил, что «любая бизнес хороша». После этого сказанная им фраза стала крылатой. Ею начали пользоваться многие узбекистанцы.

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