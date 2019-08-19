В Таджикистане резко выросли цены на авиабилеты в российские города

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане цены на авиабилеты в российские города резко выросли. Авиакомпании объясняют: повышение стоимости авиабилетов связано с ростом пассажиропотока накануне начала учебного года.

В авиакомпании «Сомон Эйр» 19 августа корреспонденту Радио Озоди сообщили, что в настоящее время авиабилет на рейс Душанбе-Москва стоит 4 тыс. сомони (более $400). "Желающие приобрести авиабилет на 21 августа должны выложить 4211 сомони", сказал источник в авиакомпании. По его словам, повышение стоимости авиабилетов связано с ростом пассажиропотока накануне начала учебного года.

В некоторых авиакассах Душанбе также заявили, что цены на авиабилеты выросли в связи с тем, что многие таджикские студенты после каникул возвращаются на учебу в российские вузы. В настоящее время в высших учебных заведениях России обучаются более 20 тыс. студентов из Таджикистана.

В середине июля авиабилет на рейс Душанбе-Москва стоил от 2 тыс. до 2,5 тыс. сомони.

Повышение цен на авиабилеты в российские города возмутило и пользователей соцсетей. Саида Мухиддинзода в Фейсбуке 17 августа написала, что в авиакассах Душанбе предлагают авиабилеты в один из российских городов по цене от 2800 до 3500 сомони. «Неделю назад на эти рейсы билеты продавались по 2 тыс. сомони. Подумать только: за неделю цены выросли почти на 1000 сомони!», - возмущается она.

В прошлом месяце Икром Субхонзода, глава Агентства гражданской авиации при правительстве РТ, признал, что авиабилеты в Таджикистане стоят дороже, чем в соседних странах. По его словам, в стоимости билета 40-45% составляет стоимость топлива, которое в Таджикистане стоит дороже по сравнению с другими странами региона. Причина в том, что, по его словам, авиагорючее импортируется в страну. «Несмотря на это, Агентство гражданской авиации на встрече с представителями местных и зарубежных авиакомпаний поручило искусственно не повышать цены на авиабилеты», - отметил Икром Субхонзода.

В ответ на вопрос журналистов о том, почему цены на авиабилеты в соседнем Кыргызстане дешевле чуть ли в четыре раза, Субхонзода опять посетовал на дороговизну авиагорючего. «Мы делаем все возможное для того, чтобы цены снизились. В настоящее время стоимость авиабилетов по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилась на 10-12%», - подчеркнул глава Агентства гражданской авиации.

Кстати, в прошлом году, по данным того же ведомства, таджикские авиакомпании на 23 процента подняли цены на авиабилеты в Россию. Стоимость самого дешевого авиабилета на рейс из Душанбе-Москва выросла с 1300 сомони ($140) до 1700 сомони ($180). К примеру, в конце 2018 года дешевый билет из Бишкека в Москву стоил 3500 рублей ($55), то есть втрое дешевле, чем из Душанбе.

Авиационные власти Таджикистана признают, что из-за дороговизны билетов таджикские авиакомпании теряют пассажиров. Сообщается, что жители Зеравшанской долины предпочитают летать в другие города из аэропорта Самарканда. Жители Исфары и Канибадама добираются в Россию через Ош и Бишкек. Многие худжандцы, а также жители Матчы и Ашта летают из воздушной гавани Ташкента.

Последние годы из-за дороговизны авиабилетов многие мигранты предпочитают добраться до России и Казахстана автобусом.

Таджикские эксперты говорят о необходимости внедрения политики “открытого неба” в Таджикистане, однако, по их словам, монополисты внутреннего рынка вряд ли позволят ее реализовать. Политика «открытого неба» снизит стоимость авиабилетов и расширит географию полетов за счет транзита между странами Азии, Европы и Ближнего Востока, говорят эксперты.

Первый опыт по введению режима “открытого неба” в регионе продемонстрировал Казахстан в 2017 году, предоставив иностранным авиакомпаниям доступ на выполнение ежедневных рейсов в Астану с третей и четвертой степенью свободы воздуха. В результате подобного эксперимента был зафиксирован рост пассажиропотока по внутренним маршрутам на 88%, по международным – 30%.