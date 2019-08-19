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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве (видео)

CA-NEWS (CA) -  Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев, передает РИА Новости.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после прилета у трапа супругов встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагаю гостям "хлеб-соль".

Глава правительства отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил, а затем передал жене. Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на полученный кусок и бросила его на землю.

Как отмечают израильские СМИ, жена Нетаньяху была не в духе еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев, поскольку разозлилась на командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

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