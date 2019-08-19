Таджикистан бежит впереди перевода: Нацбанк республики требует предоплаты от российских платежных систем, - Ъ

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CA-NEWS (CA) - Как стало известно “Ъ”, Национальный банк Таджикистана (НБТ) вводит с 1 сентября национальную систему денежных переводов. После этого российские и международные системы смогут осуществлять переводы в Таджикистан только в пределах размещенных в НБТ средств. Такой подход не применяется ни в одной из стран СНГ, противоречит российскому законодательству и не согласован с Банком России. Между тем изменение правил затронет рынок объемом более $2,5 млрд в год. ЦБ РФ и Минфин обещают «разобраться», но времени на это остается совсем немного.

“Ъ” ознакомился с содержанием писем Национальной платежной ассоциации (НПА), направленных на днях в ЦБ РФ и министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову. Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном. В рамках рабочего взаимодействия с платежными системами НБТ выступил с инициативой, которая, по сути, означает введение запрета на прямой доступ платежных систем на финансовый рынок Таджикистана, говорится в письме НПА.

По информации “Ъ”, НБТ уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября внедряет национальную систему для работы с операторами и участниками рынка. После этого банки Таджикистана не смогут взаимодействовать с системами переводов напрямую, а исключительно через национальную систему. Для этого все системы должны будут открыть корреспондентские счета в НБТ, и переводы будут осуществляться только при наличии на них средств.

В НБТ “Ъ” пояснили, что основная цель новой схемы — «поддержание стабильности банковской системы Таджикистана в сфере оборота денег, снижение операционных рисков и издержек, AML и прозрачность операций, искоренение спекулятивных манипуляций на рынке денежных переводов».

«Объем средств, который должны поддерживать участники национальной системы по денежным переводам, рассчитывается самими участниками в зависимости от объема переводов,— уточнили в НБТ.— Они смогут предоставлять услуги в рамках предварительно размещенных средств».

В ЦБ “Ъ” подтвердили получение письма: «Мы планируем обсудить вопрос с заинтересованными участниками рынка. НБТ не обсуждал с нами заранее свои планы». В Минфине также получили письмо, оно «на рассмотрении». У российских и международных систем денежных переводов идея НБТ вызвала много вопросов.

«Пока мы не можем в полной мере оценить данный проект, так как он не реализован и не были запущены тестовые трансакции, но мы планируем присоединиться к диалогу с регулятором для обсуждения возможных изменений,— отметили в системе "Контакт".— В новой схеме НБТ возьмет на себя функцию процессингового центра и сможет, с одной стороны, регулировать ценообразование, с другой — выступит гарантом выплат по переводам». В «Золотой короне» сообщили, что изучают инициативу НБТ, отказавшись от дальнейших комментариев. В MoneyGram отказались от комментариев относительно инициативы НБТ. В «Юнистриме» не ответили на запрос “Ъ”. По информации собеседников, знакомых с ситуацией в компании, там крайне обеспокоены грядущими изменениями. Western Union «подстраивается под местное регулирование и требования о соответствии законам и также усердно трудится над работой в этом сложном правовом ландшафте», сообщили там.

Но в данном случае подстроиться под регулирование двух стран, России и Таджикистана, системам денежных переводов будет непросто.

Как следует из письма НПА в ЦБ, инициатива НБТ прямо противоречит нормам ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — 161-ФЗ).

Как пояснила “Ъ” исполнительный директор НПА Мария Михайлова, в предложенном НБТ варианте НБТ становится, согласно 161-ФЗ, расчетным центром для российских систем денежных переводов, а им могут быть, все по тому же закону, или ЦБ, или российский банк, или Внешэкономбанк, но никак не иностранная структура. «То есть, работая по новым правилам НБТ, российские системы нарушат российское законодательство,— продолжает она.— При этом возможности НБТ в распоряжении размещенными у него средствами не ограничены и возвратность их не гарантирована». Более того, с переходом на предложенную НБТ систему исчезнут все многолетние наработки рынка, что приведет к удорожанию переводов для потребителей, заключает она. Сейчас комиссия за перевод составляет 0,5–1% от суммы перевода.

По данным ЦБ, в первом квартале 2019 года объем таких переводов составил $462,4 млн из $2,48 млрд отправленных физлицами через системы денежных переводов из России в СНГ.