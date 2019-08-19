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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана выпрыгнул из вагона движущегося поезда, чтобы попасть на территорию России

CA-NEWS (UZ) -  31-летнего гражданина Республики Узбекистан обвиняют в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, сообщили местные правоохранительные органы.

Органами предварительного расследования установлено, что двумя годами ранее мужчина был выдворен с территории России за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, ему был запрещен въезд на территорию страны еще в течение 5 лет.

Однако в середине июля этого года гражданин Узбекистана, находясь в пределах Республики Казахстан, приобрел билет на поезд, следовавший транзитом через территорию Российской Федерации. При прохождении железнодорожного состава через границу России мужчина, осознавая, что он находится на территории государства, пребывание в котором ему запрещено, выпрыгнул из вагона движущегося поезда. Направляясь в сторону поселка Чашкан Соль-Илецкого городского округа он был задержан военнослужащими пограничной службы.

Вину в совершении преступления правонарушитель полостью признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Соль-Илецкий районный суд для рассмотрения по существу.

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