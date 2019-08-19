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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда, сообщает Акорда.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности укрепления взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

В свою очередь Клаус Мангольд проинформировал Президента о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанских и немецких предпринимателей в конце года в Германии.

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