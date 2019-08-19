В Арыси восстановили 7034 дома и 56 социальных объектов

CA-NEWS (KZ) - По состоянию на 19 августа т. г. в Арыси в 7034 домах завершились основные восстановительные работы. В 751 из них ведется косметический ремонт.

Как сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, были сданы 56 социальных объектов, это 50 объектов образования, 4 — здравоохранения и 2 — спорта.

В городе продолжают работать 7,5 тыс. человек, из них 5 тыс. восстанавливают жилищный фонд. На сегодняшний день на месте 33 аварийных саманных жилищ строители возвели кирпичные дома. Всего по заключению экспертов сносу подлежали 455 объектов индивидуального жилищного строительства. Все силы сейчас брошены на их восстановление.

Между тем ремонтные работы еще не начались в 34 домах по причине несогласия собственников. Спорные вопросы отрабатываются представителями акиматов, закрепленных в 17 секторах.