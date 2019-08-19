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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Обучение во всех вузах Туркменистана сделают платным

CA-NEWS (TM) -  Согласно сообщению госинформагентства ТДХ, в этом году в вузы республики примут 12 242 студента, 8 054 из которых будут обучаться на платной основе. Но, по данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», платить за учебу обязали всех поступивших.

Вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения уже завершились. Однако в опубликованных в туркменской прессе объявлениях о приеме на учебу не была указана его стоимость.

По данным ХТ, год обучения стоит от 6000 до 8000 манатов ($1,7 тыс - $2250) в зависимости от учебного заведения и выбранной специальности. Например, год обучения в Государственном институте экономики и управления (бывший Народно-хозяйственный институт) начинается от 6000 манатов. В Институте телекоммуникаций и информатики (бывший Государственный институт транспорта и связи) доходит до 7400 манатов. В Государственном институте нефти и газа – до 8000 манатов. В Государственном архитектурно-строительном институте – до 7600. В национальной консерватории имени Майи Кулиевой год обучения стоит 7000 манатов. В Государственном педагогическом институте имени Сеитназара Сейди, который ррасположен в Туркменабаде – 6000 манатов.

Что касается взяток за поступление, то, по одним данным, они остаются на уровне 2018 года и варьируются от $25 до $40 тысяч долларов. Дешевле всего стоит «поступить» в педучилище – $12 тысяч. По данным других источников, в связи с кризисом сумма взятки снизилась в несколько раз.

Из-за высоких размеров взяток родители предпочитают отдавать детей в зарубежные вузы. отмечает издание. Однако в апреле этого круг зарубежных вузов, дипломы которых будут признаваться в Туркменистане был ограничен.

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