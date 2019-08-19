В Узбекистане мужчина развёлся с женой из-за подаренной на свадьбу одежды

CA-NEWS (UZ) - Молодые супруги развелись сразу после свадьбы в Узбекистане - мужу не понравилась одежда местного производства, подаренная родителями невесты, сообщает в понедельник телеканал "Ешлар" ("Молодежный").

Телеканал показал сюжет о проблемах семьи и брака, а также о причинах разводов среди молодежи в Навоийской области Узбекистана, передает РИА Новости. Молодой человек пожаловался, что ему пришлось подать на развод из-за того, что родители жены на свадьбу подарили ему "плохую одежду". По местным традициям новобрачным на свадьбу родители жениха и невесты дарят сарпо (приданное): мужчинам, как правило, одежду обувь, женщинам – посуду, домашний текстиль.

"Я думал, что мне подарят турецкую одежду. Но мне принесли какие-то ненужные вещи местного производства", - сказал мужчина в интервью телеканалу.

Он посетовал, что его друзьям на свадьбу подарили турецкую качественную одежду и обувь. "Братья и родители (невесты - ред.) работают в хороших местах. Я подумал, что мне тоже подарят такие вещи", - добавил огорченный молодой человек. В свою очередь, он умолчал, понравились ли его подарки теперь уже бывшей жене.