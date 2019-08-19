РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назначен первый заместитель акима Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Распоряжением акима города Алматы по согласованию с Администрацией Президента РК Ерлан Кожагапанов назначен первым заместителем акима города.

Е. Кожагапанов родился в 1968 году. В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности "Экономика". В 1999 году – Алматинский государственный университет по специальности "Финансы". В 2006 году окончил Российскую таможенную академию Государственного таможенного комитета РФ по специальности "Юриспруденция". В 1987-1989 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

С 1990 по 1994 годы — занимался предпринимательской деятельностью.

С 1994 по 2007 годы — работал в государственных органах и предприятиях.

C 2007 по 2013 годы — занимал должность заместителя акима г. Астана.

С 2013 по 2016 годы — работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.

С 2016 по 2017 годы — занимал должность советника премьер-министра РК.

deb1e9a9bd855d68f751cceeab8d743a_XL

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека
  • Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию
  • Ученые зафиксировали в Монголии редчайший феномен в виде града в пустыне
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×