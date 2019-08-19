Назначен первый заместитель акима Алматы

CA-NEWS (KZ) - Распоряжением акима города Алматы по согласованию с Администрацией Президента РК Ерлан Кожагапанов назначен первым заместителем акима города.

Е. Кожагапанов родился в 1968 году. В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности "Экономика". В 1999 году – Алматинский государственный университет по специальности "Финансы". В 2006 году окончил Российскую таможенную академию Государственного таможенного комитета РФ по специальности "Юриспруденция". В 1987-1989 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

С 1990 по 1994 годы — занимался предпринимательской деятельностью.

С 1994 по 2007 годы — работал в государственных органах и предприятиях.

C 2007 по 2013 годы — занимал должность заместителя акима г. Астана.

С 2013 по 2016 годы — работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.

С 2016 по 2017 годы — занимал должность советника премьер-министра РК.