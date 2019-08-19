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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 20 августа

CA-NEWS (KG) -  Прогноз погоды по Центральной Азии на 20 августа от чешской компании Windy.com.

Самая максимальная температура будет наблюдаться в Мары +36 (Туркменистан).

Самая низкая температура: на севере Казахстана +24 в Павлодаре.

*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 28 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары

Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 20 августа погода будет держаться при следующих температурах:

В Казахстане:
Screenshot_2019-08-19 обзор Казахстан - пргностические карты - прогноз погоды
В Кыргызстане:
Screenshot_2019-08-19 обзор Киргизия - пргностические карты - прогноз погоды
В Таджикистане:
Screenshot_2019-08-19 обзор Таджикистан - пргностические карты - прогноз погоды
В Туркменистане:
Screenshot_2019-08-19 обзор Туркмения - пргностические карты - прогноз погоды
В Узбекистане:
Screenshot_2019-08-19 обзор Узбекистан - пргностические карты - прогноз погоды
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