Экономика Монголии выросла на 8.6% в первом полугодии текущего года

CA-NEWS (MNG) - Валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии вырос на 7.3 процента в годовом исчислении в первой половине 2019 года, согласно отчетам Национального статистического управления (НСУ).

ВВП Монголии в период с января по июнь составил 8.6 трлн монгольских тугриков (3.2 млрд долл. США), причем этот рост в основном обусловлен хорошими показателями в промышленности, сфере услуг и горнодобывающей промышленности, в которых рост составил 9.3, 7.4 и 13 процентов соответственно.

Экономика Монголии выросла на 8,6 процента в годовом исчислении в первом квартале этого года, что было самым высоким темпом роста ВВП с третьего квартала 2014 года, когда этот показатель составлял 9.1 процента.

Всемирный банк предсказал, что экономика Монголии вырастет на 7.2 процента в 2019 году и на 6.9 процента в 2020 году.