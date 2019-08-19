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  19 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 120-летней жительнице выдали биометрический паспорт

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане выдали биометрический паспорт выдан 120-летней жительнице Гиждуванского района Бухарской области Райхон Диловой. Об этом сообщает пресс-служба РОВД Бухарской области.

«Женщине 120 лет, а ее дочери уже достигли 80 лет. Пусть каждый доживёт до такого почтенного возраста!», - отмечается в сообщении ведомства.

В паспорте у Райхон Диловой стоит дата рождения 1900 год, - отмечается в Телеграм-канале РОВД.

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