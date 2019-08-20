Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщается в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.

«Установлено, что Г. Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций «Кувасайцемента» и «Бекабадцемента». Затем Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Гульнара Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

«В целях предотвращения попыток воспрепятствования установления истины по делу остальные подробности не разглашаются. Следствие по уголовным делам продолжается», – сообщили в надзорном ведомстве.

Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании средств, которые были в отношении нее заведены в США, Узбекистане и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане.

Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.