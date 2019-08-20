В Туркменистане снова возник дефицит бензина

CA-NEWS (TM) - Автомобилисты в Мары (юг Туркменистана) снова столкнулись с дефицитом бензина. Как сообщает корреспондент Азатлыка в регионе, в настоящее время на местных заправках пропал бензин марки А-95.

"В Мары бензин марки А-95 продают в единственном месте - на заправке, расположенной на трассе Мары-Байрамалы, в других местах этого бензина нет. Везде продают только А-80 и А-92. На бензоколонках вместо А-95 наклеены надписи А-92", - сообщил 19 августа корреспондент Азатлыка в Мары.

В Лебапском велаяте также нет качественного бензина, топливо более низкого качества продается нормированно. По словам корреспондента Азатлыка в Лебапе, в восточном регионе кроме 95-го бензина, нет и 92-го.

​"В Лебапе А-95, А-92 и Эко-93 нет нигде. Кроме того, А-80 заливают не более 5 литров на каждый автомобиль. Везде большие очереди", - сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапе.

Дефицит качественного бензина в Туркменистане обострился в начале лета. Как сообщали корреспонденты Азатлыка, кроме Ашхабада, ни в одном из велаятов невозможно было найти бензин марок А-95 и А-92.

По словам автовладельцев, из-за отсутствия более качественного бензина, многие вынуждены использовать бензин марки А-80, который причиняет вред автомобилю.

На фоне дефицита полиция продолжает штрафовать водителей за использование низкокачественного топлива. "На полицейских постах идет охота на автомобили. Останавливают и прикладывают к выхлопной трубе специальное приспособление, а затем заявляют что, выхлопы загрязняют экологию. В первый раз сумма штрафа 300 манатов, но можно избежать штрафа, дав взятку 20 мантов (около 6 долларов по офиц.курсу)", - сообщает корреспондент Азатлыка.