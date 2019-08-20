В Хорезме учителей обязали купить школьную мебель и жалюзи за свой счет

30-я русскоязычная школа в городе Ургенче считается одной из самых престижных в Хорезмской области.

CA-NEWS (UZ) - Учителя русскоязычной школы №30 в городе Ургенче Хорезмской области Узбекистана пожаловались на то, что руководство школы предупредило их, что почти 30 процентов из августовской зарплаты будет удержано для покупки жалюзи и мебели для школьных классов.



Учителя отправили в редакцию аудиозапись собрания, в ходе которого обсуждался вопрос о покупке жалюзи и мебели для школьных классов. На аудиозаписи голос, предположительно, принадлежащий директору школы Пулату Орозову, говорит учителям, что для покупки жалюзи и школьных стендов требуется 20 миллионов сумов (2105 долларов), которые нужно собрать из августовской зарплаты учителей.

Как передает сentralasian, учителя школы заявили, что их коллегам, возразившим против подобных поборов, пригрозили увольнением или сокращением часов по предметам. Одна из учительниц 30-й школы, попросившая не разглашать ее имени из-за опасений быть уволенной, говорит, что удержания из зарплаты учителей происходят постоянно.

– Деньгами распоряжается наш директор. Кроме того, нас просят написать расписки о том, что мы сдаем эти деньги по собственной воле. А на самом деле, это чистой воды коррупция. Нам не жалко своих денег для школы, но кто даст нам гарантию того, что эти деньги не уходят в карман директора или кого-то другого?, – говорит одна из учительниц школы №30 в городе Ургенче.

​Другая учительница этой школы говорит, что накануне визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в город Ургенч, городская администрация собрала с учителей деньги для обновления школьного интерьера. Однако высокопоставленный гость в школу так и не пожаловал.

– Руководство школы подняло такой шум из-за возможного приезда Медведева. Тогда нас заставили купить новые жалюзи. А теперь требуют, чтобы мы постирали их, и снова собрали деньги на новые. Но куда уходят наши деньги, мы не знаем? Никто перед нами не отчитывается, – возмущается учительница.

Директор школы Пулат Орозов категорически опроверг информацию о сборе денег из зарплаты учителей. "Это полная чушь, мы не будем удерживать деньги из зарплаты учителей, я гарантирую вам. В понедельник я соберу их всех и сообщу, что зарплату они получат в полном объеме", – сказал он. Однако он не стал комментировать аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на его голос, требует от учителей собрать деньги на школьную мебель и жалюзи.