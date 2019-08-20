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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте на реконструкцию и ремонт школ выделят $43 млн

CA-NEWS (UZ) -  В 2019 году по городу Ташкенту 10 школ будут реконструированы, 40 школ капитально отремонтированы. На реконструкцию и капитальный ремонт до конца года будет выделено дополнительно 400 млрд сумов (более $43 млн.).

Эти меры предусмотрены в Постановлении Кабинета Министров от 17 августа 2019 года «О мерах по совершенствованию деятельности общеобразовательных школ города Ташкента на основе современных требований».

Как сообщило Министерство юстиции, начиная с 2020 года, в качестве эксперимента будут внедрены методы предоставления школ представителям частного сектора для строительства, ремонта, управления, эксплуатации.

До 1 декабря 2019 года будет разработана программа по укомплектованию школ города Ташкента кадрами с высшим образованием, увеличению числа учителей высшей категории, поэтапной адаптации доли средних учащихся на одного учителя к международным стандартам.

С 2019-2020 учебного года будут организованы для учеников старших классов «Классы молодых педагогов».

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