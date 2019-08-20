В Таджикистане продолжаются поиски тела утонувшей россиянки

CA-NEWS (TJ) - Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана продолжают поиски тела российской туристки Ирины Третьяковой, сообщает Авеста со ссылкой на пресс-центр КЧС РТ.

61-летняя Ирина Третьякова вечером 13 августа текущего года упала с моста в реку Хингоб, и вот уже 8 сутки продолжаются поиски тела россиянки.

Отмечается, что в момент происшествия мост через реку Хингоб вместе с Ириной Третьяковой переходили еще четверо граждан РФ – Александр Колпаков, Алексей Колпаков, Георгий Ретман и Виктория Ким.

В настоящее время соответствующие ведомства Таджикистана продолжают поиски тела Ирины Третьяковой.