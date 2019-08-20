Вертолет с казахстанскими альпинистами вылетел в Кыргызстан для спасательной операции на Тянь-Шане

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов на Тянь-Шане, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям РК.

"Сегодня в 08.57 борт Ми-171 Казавиаспаса КЧС МВД вылетел из альпинистского лагеря "Каркара" Алматинской области в Кыргызскую Республику для проведения поисково-спасательных работ", - сообщил официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов.

На борту находятся три военных альпиниста, которых доставят до базы Южный Инылчек (4500 м). Дальше будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам подключится группа кыргызских альпинистов.

Ранее сообщалось, что спасательная операция осложняется плохими погодным условиями.