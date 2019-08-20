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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Замгоссекретаря США Дэвид Хейл посетит Казахстан и Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Замгоссекретаря США Дэвид Хейл 20-23 августа посетит Казахстан и Узбекистан, сообщает Госдеп США.

"В Нур-Султане замгоссекретаря Хейл встретится с высокопоставленными представителями властей, чтобы обсудить расширенное стратегическое партнерство США и Казахстана и наше (двух стран. – ИФ) нынешнее близкое сотрудничество по двусторонним и международными вопросам", – отмечается в заявлении.

Также, согласно пресс-релизу, Дэвид Хейл и главы МИД пяти стран Центральной Азии в формате C5+1 проведут встречу, посвященную обеспечению процветания и безопасности региона.

В Казахстане Дэвид Хейл будет находиться 20-21 августа, а затем направится в Ташкент на встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе переговоров США продемонстрируют поддержку реформам президента и поспособствуют укреплению связей двух государств, в том числе в сфере безопасности и торговли, отмечается в пресс-релизе.

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