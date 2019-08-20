Суд в Коми признал экстремистской организацию "Союз славянских сил Руси". Её основатель - уроженец Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Республики Коми признал межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" экстремистской организацией.

"16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения "Союз славянских сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.

Основатель и лидер организации 0- уроженец Душанбе Сергей Тараскин, который с 1986 года работает врачом-стоматологом.

Организация выступает за воссоединение СССР, не считая его распад легитимным, говорится на сайте организации.