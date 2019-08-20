Акимат Алматы вернул скоростной режим в 80 км/ч на проспекте Аль-Фараби и ВОАД

CA-NEWS (KZ) - Акимат Алматы сообщил 19 августа, что принял решение вернуть разрешенную скорость в 80 км/ч на проспекте Аль-Фараби и ВОАД, что отвечает задачам этих улиц, связанных в единую объездную дорогу.

В акимат города поступает множество обращений со стороны горожан, автолюбителей с предложением вернуть разрешенную скорость в 80 км в час на скоростных магистралях (ВОАД, проспект Аль-Фараби). Фактически администрация города находится под общественным давлением все последние полтора месяца.

Проспект Аль-Фараби, ВОАД являются основными транзитными магистралями города. Опыт зарубежных стран показывает, что ограничение скорости больше применимо к центральным улицам. К примеру, в Испании на объездных дорогах максимально разрешенная скорость составляет 120 км/ч, на МКАДе в Москве – 100 км/ч.

Анализ поступивших запросов на страницы акима, акимата, OpenAlmaty демонстрирует высокий запрос на возврат скоростного режима на данных улицах до 80 км/ч. На текущий момент поступило более 800 обращений.

Решающим фактором явилось обращение со стороны Общественного совета города Алматы, внесшего предложение по возврату скоростного режима на скоростных магистралях (на проспекте Аль-Фараби, на ВОАД) с 60 км/ч до 80 км/ч. На заседании Общественного совета, прошедшего 1 августа т.г. выступили представители водительской общественности из Независимого автомобильного союза. Высказано множество мнений, что эффект от снижения скорости больше негативный для экологии, экономики и безопасности.

19 августа в пресс-центре акимата Алматы состоялся брифинг с участием председателя Общественного совета г. Алматы Рахмана Алшанова и начальника МПС г. Алматы Торехан Исина о дополнительных мерах по обеспечению безопасности и снижению смертности на дорогах города Алматы.