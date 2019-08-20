РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
От воздействия токсичных химикатов и радиации каждые 30 секунд умирает один рабочий, - доклад

CA-NEWS (CA) -  

Более 2 780 000 трудящихся во всем мире ежегодно умирают вследствие небезопасных или вредных условий труда, в том числе в результате отравления химикатами. Об этом говорится в докладе специального докладчика по вопросу прав человека и опасных веществ и отходов Башкута Тунджака.

Автор доклада отмечает, что несмотря на четкие обязательства, связанные с охраной труда, каждые 30 секунд от воздействия радиации, пестицидов и других опасных химикатов умирает один рабочий. При этом эксперт опасается, что даже эта цифра может оказаться заниженной.

«В современном мире практически ни один сектор экономики не обеспечивает права на безопасный и здоровый труд, в том числе это касается наиболее экономически мощных и технологически развитых отраслей мировой экономики», - отметил правозащитник. В качестве примера, он упомянул финансовые учреждения, занимающиеся торговыми операциями с золотом, которое добывается в неформальном секторе с применением токсичной ртути. Эта ртуть наносит непоправимый вред здоровью женщин и детей.

Башкут Тунджак напомнил, что безопасные и достойные условия труда безоговорочно признаются в качестве одного из прав человека с 1966 года, когда был принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ЕС инвестирует 59 млн евро в развитие сельских районов Таджикистана
  • Под Ульяновском подросток убил всю свою семью и покончил с собой
  • Житель Хорезма заявил, что в милиции ему угрожали изнасилованием дубинкой - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×