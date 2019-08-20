От воздействия токсичных химикатов и радиации каждые 30 секунд умирает один рабочий, - доклад

Автор доклада отмечает, что несмотря на четкие обязательства, связанные с охраной труда, каждые 30 секунд от воздействия радиации, пестицидов и других опасных химикатов умирает один рабочий. При этом эксперт опасается, что даже эта цифра может оказаться заниженной.

«В современном мире практически ни один сектор экономики не обеспечивает права на безопасный и здоровый труд, в том числе это касается наиболее экономически мощных и технологически развитых отраслей мировой экономики», - отметил правозащитник. В качестве примера, он упомянул финансовые учреждения, занимающиеся торговыми операциями с золотом, которое добывается в неформальном секторе с применением токсичной ртути. Эта ртуть наносит непоправимый вред здоровью женщин и детей.

Башкут Тунджак напомнил, что безопасные и достойные условия труда безоговорочно признаются в качестве одного из прав человека с 1966 года, когда был принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.