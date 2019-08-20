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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Кубани бензовоз врезался в автомобиль: погибли два гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону сообщило, что 5 августа 2019 года в Темрюкском районе Краснодарского края в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 граждан Узбекистана.

Двое погибли, личность одного из них устанавливается. Пострадавшие госпитализированы.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 5 августа в жестком ДТП с бензовозом погибли два человека, еще получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на 7 километре автодороги Тамань – Веселовка 31-летний водитель большегруза совершая маневр, не убедился в безопасности и столкнулся с ВАЗ-2108.

В результате аварии погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир легкового автомобиля, еще 4 пассажира с легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.


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