СК России возбудил уголовное дело после отравления узбекистанцев под Самарой

- Узбекистан, происшествия
- 10:26, 20 августа 2019
- Просмотров: 582
|Продолжение: В Самару для помощи отравившимся мигрантам вылетели главные токсиколог и гематолог Минздрава Узбекистана
|Предыстория: Трое из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии
CA-NEWS (UZ) - Следователи открыли уголовное дело после отравления граждан Узбекистана на предприятии в Самарской области и последующей гибели одного из них. Его завели по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СК России.
Ранее стало известно о госпитализации около 50 иностранцев, в том числе ребенка, с признаками отравления. Спустя какое-то время число отравившихся достигло 69, и один из них скончался.
Сейчас в Самарской области работают специалисты из Узбекистана. Для оказания помощи в лечении в регион прибыли главный токсиколог и главный гематолог республики. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются причины произошедшего.
По данным МИД Узбекистана, люди отравились "неустановленным веществом".
Часть заболевших уже вернулись на работу, а еще 49 остаются в больницах.
Ранее российские СМИ сообщили, что мигранты могли отравиться кумарином, веществом для травли крыс и вредителей.