РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СК России возбудил уголовное дело после отравления узбекистанцев под Самарой
Продолжение: В Самару для помощи отравившимся мигрантам вылетели главные токсиколог и гематолог Минздрава УзбекистанаПредыстория: Трое из 69 узбекистанцев, отравившихся в Самаре, находятся в тяжелом состоянии

CA-NEWS (UZ) -  Следователи открыли уголовное дело после отравления граждан Узбекистана на предприятии в Самарской области и последующей гибели одного из них. Его завели по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СК России.

Ранее стало известно о госпитализации около 50 иностранцев, в том числе ребенка, с признаками отравления. Спустя какое-то время число отравившихся достигло 69, и один из них скончался.

Сейчас в Самарской области работают специалисты из Узбекистана. Для оказания помощи в лечении в регион прибыли главный токсиколог и главный гематолог республики. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются причины произошедшего.

По данным МИД Узбекистана, люди отравились "неустановленным веществом".

Часть заболевших уже вернулись на работу, а еще 49 остаются в больницах.

Ранее российские СМИ сообщили, что мигранты могли отравиться кумарином, веществом для травли крыс и вредителей.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана посетит Сингапур с государственным визитом
  • Старший сын Дональда Трампа путешествует по Монголии
  • В Узбекистане создан фонд развития каракулеводства
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×