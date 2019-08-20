СК России возбудил уголовное дело после отравления узбекистанцев под Самарой

CA-NEWS (UZ) - Следователи открыли уголовное дело после отравления граждан Узбекистана на предприятии в Самарской области и последующей гибели одного из них. Его завели по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СК России.

Ранее стало известно о госпитализации около 50 иностранцев, в том числе ребенка, с признаками отравления. Спустя какое-то время число отравившихся достигло 69, и один из них скончался.

Сейчас в Самарской области работают специалисты из Узбекистана. Для оказания помощи в лечении в регион прибыли главный токсиколог и главный гематолог республики. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются причины произошедшего.

По данным МИД Узбекистана, люди отравились "неустановленным веществом".

Часть заболевших уже вернулись на работу, а еще 49 остаются в больницах.

Ранее российские СМИ сообщили, что мигранты могли отравиться кумарином, веществом для травли крыс и вредителей.