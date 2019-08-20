Как в Горной Матче готовятся встретить президента Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Жителей Горно-Матчинского района Согдийской области обязали собрать продукты для праздничного стола в честь гостей из столицы, сообщили Радио Озоди местные жители.

20 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет с рабочим визитом в этот горный район. Главу государства сопровождают представители министерств и ведомств, а также силовики разного уровня.

«Имам мечети нашего кишлака обязал каждую семью сдать в сельсовет по одному килограмму риса и мяса и две лепешки», - сообщил житель села Водиф, который предпочел остаться неназванным.

Такие «задания», по словам читателей сайта Радио Озоди, получили и жители кишлаков Деххисор и Дехафз. «В нашем селе не более 30 семей. Нас обязали сдать в сельсовет 100 кг. картофеля, 50 кг. масло, 50 кг. риса и 50 кг. мяса. Говорят, что это распоряжение хукумата района. Мы сказали, что не все жители в состоянии сдать продукты, однако нам пригрозили, что наш кишлак внесут в «черный список», - сказал один из жителей села Дехафз.

Однако власти Горно-Матчинского района опровергли эти сообщения. «Информация о якобы сборе продуктов питания населением не соответствует действительности», - заявил Отабек Ахмадов, один из сотрудников райадминистрации.

Рабочая поездка президента Таджикистана в Согдийскую область начнется 20 августа и продлится пять дней. Эмомали Рахмон посетит Горно-Матчинский и Зафарабадский районы.

Глава Таджикистана во время своих поездок по регионам все чаще принимает участие в открытии различных объектов, построенных местными предпринимателями. Критике часто подвергаются и сами поездки президента по регионам, расходы на которых не разглашаются общественности. Эмомали Рахмона в таких поездках сопровождают целые делегации от министерств и ведомств до силовиков разного уровня. В СМИ ранее часто появлялась информация о том, как тот или иной предприниматель или бюджетник в добровольно-принудительном порядке был вынужден потратить свои средства для «достойной» встречи президента.

Председатели сельсоветов в других районах ранее посетовали, что в местном бюджете расходы на встречу главы государства не предусмотрены, из-за чего они вынуждены обращаться за помощью к населению.

Во время поездок президента в регионы, официальной целью которых является диалог президента с населением, часто местные власти делают все возможное, чтобы пострадавшие лица и имеющие жалобы не попали на эти встречи. Ярким примером является задержание пожилой матери осужденного активиста Джунайдулло Худоёрова Мавджигул Гарибовой. Во время поездки президента в Рашт 26 июня, местные сотрудники милиции задержали ее рано утром и отпустили только через 6 часов. В интервью Радио Озоди женщина сказала, что планировала пожаловаться на несправедливое осуждение ее сына, чего опасались местные власти.

Шамс Зарипов и Джурахон Кабиров, пенсионеры из Восейского района, ранее жаловались, что каждый раз, когда Эмомали Рахмон собирается в регион, местные власти берут их «под особый контроль» и за день до приезда президента они оказываются под домашним арестом.