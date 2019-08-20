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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Абдыкаликова Гульшара освобождена от должности. Новым заместителем премьера Казахстана стал Бердыбек Сапарбаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бердыбека Сапарбаева заместителем премьер-министра Казахстана, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Акорды.

Он сменил Гульшару Абдыкаликову, которая перешла на другую работу.

Ранее Мажилис согласовал кандидатуру заместителя премьер-министра.

- В Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором согласована кандидатура Бердыбека Сапарбаева для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан. Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Сапарбаева. По итогам заседания Комитета принято соответствующее заключение, в котором отмечается "Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Сапарбаева Бердыбека Машбековича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан. В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе, - сообщили в пресс-службе мажилиса.

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