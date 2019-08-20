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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нью-Йорке первая девушка-полицейский из Узбекистана попалась на краже одежды на $300
Предыстория: В полицию Нью-Йорка впервые приняли на работу девушку из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Источники издания New York Post сообщили 17 августа, что сотрудница полиции Нью-Йорка была арестована за кражу в магазине дорогой одежды в торговом центре Staten Island Mall.

24-летняя Садокат Махсудова была поймана при попытке украсть четыре предмета одежды из универмага в торговом центре Staten Island Mall в Нью-Спрингвилле около 16:30, 15 августа, сообщили источники американского издания.

Девушка-полицейский была остановлена ​​сотрудником торгового центра после попытки покинуть магазин без оплаты, и в ее сумочке якобы была обнаружена одежда стоимостью более 300 долларов.

Махсудова была обвинена в мелком воровстве и временно отстранена от работы, сообщила The Post.

Напомним, 24-летняя Садокат Махсудова стала первой девушкой-полицейским из Узбекистана. Девушка окончила 6-месячный курс в полицейской академии, успешно сдала экзамен и получила официальное звание сотрудника нью-йоркской полиции. Садокат родилась в Бухарской области, в Штаты переехала в 2009 году, сейчас живет в районе Статен-Айленд вместе с родителями.

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