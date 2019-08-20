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  20 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Монголии встретился с исполнительным секретарем ЭСКАТО

CA-NEWS (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар 19 августа встретился с Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН Армидой Салсиа Алисджабаной, прибывшей в Улаанбаатар с официальным визитом и обменялся мнениями о сотрудничестве Монголии и ЭСКАТО ООН, передает Montsame.

В начале встречи министр Д.Цогтбаатар выразил уверенность в том, что визит Исполнительного секретаря в Монголию будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества, перевел тему разговора на развитие в целом, достижение целей устойчивого развития и некоторые актуальные региональные вопросы и предложил поддерживать деятельность и укреплять сотрудничество с Центром изучения инвестиций при МИД Монголии.

Он поблагодарил ЭСКАТО за содействие проведению секционного заседания по вопросу безопасности в Северо-Восточной Азии на полях 6-ой международной конференции «Улаанбаатарский диалог» в рамках инициативы Президента Монголии по развитию энергетической сети Северо-Восточной Азии и попросил сотрудничать в получении поддержки от стран региона в данном вопросе.

В свою очередь исполнительный секретарь ЭСКАТО А.Алисджабана выразила благодарность Монголии за активное взаимодействие и уделение особого внимания сотрудничеству с ООН, отметив о готовности тесного сотрудничества в сферах реализации целей устойчивого развития ООН, защиты окружающей среды, сокращения уровня загрязнения воздуха и развития электронной экономики.

Она также призвала присоединиться к Генеральному соглашению по упрощению процедур торговли и безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Г-жа А.Алисджабана будет присутствовать на Улаанбаатарской конференции Боаоского Азиатского форума.

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