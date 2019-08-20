Банки Узбекистана начали продажу наличных долларов США

CA-NEWS (UZ) - С 20 августа коммерческими банками Узбекистана начата продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Начало продажи инвалюты совпало с резким скачком курса доллара США.

По сообщению Центробанка РУз, продажа инвалюты запущена «в рамках реализации мер по дальнейшей либерализации валютного рынка».

На биржевых торгах 20 августа обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сума (+323 сума). Банки со вторника повысили курс покупки доллара до 9350 сумов и продажи — до 9450 сумов.

«Эти изменения в поведении обменного курса обуславливает отмену действующего диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях в целях стабилизации курса с учетом текущего соотношения спроса и предложения на валютном рынке», — заявил Центробанк.

Как сообщалось ранее, динамика обменного курса доллара в Узбекистане в последние месяцы формировалась под воздействием следующих факторов.

Среди них, усиление рисков в мировой экономике и обострение торговых конфликтов, снижение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках в виде «удорожания» экспорта и повышения привлекательности импорта и устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке.

"При этом, Центральный банк продолжит внимательно следить за ситуацией на внутреннем валютном рынке и использовать рыночные механизмы для смягчения влияния внешних шоков и обеспечения сбалансированности основных макроэкономических показателей", - отмечается в заявлении регулятора.

Напомним, что в начале августа стоимость $1 в Узбекистане составляла 8760 сум. В течении нескольких недель курс резко пошёл вверх. И на сегодняшний день курс $1 на рынке составляет 9600 сум - продажа и 9500 сум - покупка. Таким образом, за две недели рост американской валюты составил почти 10%.

Отметим, что до сегодняшнего дня, в обменных пунктах Узбекистана можно было лишь обменять доллары на узбекские сумы. А обратного обмена, то есть, покупка американских долларов на узбекские сумы в официальных обменных пунктах банков республики не производилась.



